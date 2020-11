Vandalen vernielen met vuurwerk voordeur ouderen in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In Bleskensgraaf werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een voordeur met waarschijnlijk vuurwerk vernield.

Aan het begin van de nachtdienst kreeg de wijkagent een melding van vernieling. Het verzoek was om te gaan naar Bleskensgraaf. Mensen op leeftijd hoorde een harde klap. Toen ze uit hun bed kwamen zagen ze dat er geen glas meer in de totale voordeur meer zat. Al het glas uit het kozijn lag buiten en in de gang. Buiten, net voor de gevel, was een brandvlek te zien op de grond.

.

‘Naar mijn mening is dit gebeurd door een stuk zwaar vuurwerk’, stelt de wijkagent. ‘De dader(s) waren er niet meer toen wij ter plaatse kwamen. Waarschijnlijk doen de bewoners welke op leeftijd zijn geen oog meer dicht!’



Getuigen die iets gezien of gehoord hebben, wordt verzocht zich te melden. Dit kan via 0900-8844.