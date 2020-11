Politie verstoort samenzijn jongeren op Fortuynplein in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op het Fortuynplein te Groot-Ammers stoof na de komst van wijkagenten vrijdagavond een groep jeugd uit elkaar.

Zij hielden zich niet aan de verscherpte regels met betrekking tot corona. De jongeren lieten een krat bier achter. Ook alcohol na 20.00 uur is niet toegestaan. De krat bier werd in beslag genomen.

‘En direct krijgen we Instagram berichtjes met de ondertoon kinderachtig’, meldt de politie. ‘Nee, dat is het niet. Houd je gewoon aan de regels. Alleen samen, ook met jullie medewerking, krijgen we corona onder controle. Wegrennen is pas kinderachtig, want als je dat doet weet je dat je niet goed bezig bent.’