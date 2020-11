Politie neemt in Alblasserdam elf kilo illegaal vuurwerk in beslag

ALBLASSERDAM • De politie heeft zondagochtend in een woning aan de Merelstraat in Alblasserdam ruim elf kilo illegaal en zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om shells (mortierbommen) en nitraten.

De politie kwam het vuurwerk in de woning op het spoor na de aanhouding van een 18-jarige Alblasserdammer, die met vuurwerk en drugs op straat liep en ervan wordt verdacht een prullenbak te hebben vernield met vuurwerk.

Het vuurwerk is door een bedrijf ingepakt en meegenomen.

(bron: ZHZ Actueel)