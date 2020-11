Vier arrestaties na beroving in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Naar aanleiding van een beroving zaterdagavond bij het Makado Center in Alblasserdam heeft de politie vier arrestaties verricht. Een 18-jarige Dordtenaar en drie Alblasserdammers (in leeftijd variërend van 17 tot en met 19 jaar) zijn aangehouden.

Twee jongens van 18 en 19 werden zaterdagavond rond 20:30 uur beroofd door een groepje mannen. De slachtoffers zaten in hun auto op de parkeerplaats van het Makado Center. Ze werden belaagd, waarbij de auto beschadigd raakte en met geweld spullen van het duo werden afgepakt.

Na de beroving belden de slachtoffers direct de politie. Op basis van het signalement kon al snel een eerste verdachte (de 18-jarige Dordtenaar) worden gearresteerd. Op basis van het onderzoek volgden zondag nog drie aanhoudingen. Drie mannen uit Alblasserdam kregen thuis bezoek van de politie.

Het onderzoek wordt voortgezet, meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

De politie is op zoek naar mogelijk beelden van of informatie over de beroving. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.