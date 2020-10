Illegale feestgangers keren zich in Alblasserdam massaal tegen politie, twee agenten lichtgewond

ALBLASSERDAM • Politieagenten die vrijdag kort voor middernacht een illegaal feest op een schip nabij Oceano beëindigden, kregen te maken met een golf van geweld. De aanwezigen keerden zich massaal tegen de agenten, onder meer door met glazen en stoelen te gooien. Vijf geweldplegers werden aangehouden, twee agenten raakten in het tumult lichtgewond. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tijdens hun surveillance zagen enkele agenten feestverlichting branden aan boord van een boot bij Ocenaco. Toen zij poolshoogte gingen nemen, hoorden en zagen zij dat er een feest met luide muziek gaande was. Hierop besloten de agenten om de boot te betreden.

Aan boord is getracht om met een persoon in gesprek te gaan. Deze was echter niet goed aanspreekbaar omdat hij behoorlijk onder invloed van alcohol was. In de binnenruimte van het schip waren circa 15 personen aan het feesten. De agenten zagen dat de aanwezigen zich niet aan de coronaregels hielden (onder andere geen anderhalve meter afstand). Hierop werd besloten om een einde te maken aan het feest.

De feestgangers negeerden de opdracht van de agenten om te stoppen. In plaats daarvan ontstond een discussie, die uitmondde in geduw en getrek. Tijdens het tumult werd het politieshirt van een van de agenten kapot getrokken. Toen agenten versterking hadden opgeroepen, werd besloten om het feest te beëindigen en de aanwezigen te verwijderen van het schip.

Golf van geweld

De personen gingen vervolgens vol in verzet. Er werd met glazen en stoelen naar agenten gegooid. Hierop zijn zij verder de feestruimte ingegaan waarbij met de agenten gevochten werd.

In totaal hield de politie vijf raddraaiers aan. De verdachten, vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 34 jaar, komen uit Alblasserdam. De agenten waren genoodzaakt om ook geweld te moeten toepassen. Er is onder andere met de wapenstok geslagen. Daarnaast was er inzet nodig van een surveillancehond, waarbij ook het stroomstootwapen is gebruikt.