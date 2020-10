Vrouw komt om het leven bij eenzijdig ongeval op Veerweg tussen Papendrecht en Oud-Alblas

OUD-ALBLAS/PAPENDRECHT • Bij een eenzijdig ongeval op de Veerweg tussen Papendrecht en Oud-Alblas is op vrijdagavond 23 oktober rond 20.00 uur een vrouw om het leven gekomen.

Zij was de enige inzittende van een auto, die om onbekende reden tegen een boom is gebotst. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar reanimatie mocht helaas niet meer baten. De vrouw is ter plekke overleden.