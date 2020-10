Veel snelheidsovertredingen in dorpen Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De politie heeft in de afgelopen dagen tijdens diverse snelheidscontroles in dorpen in de gemeente Vijfheerenlanden veel overschrijdingen geconstateerd.

Er werd gecontroleerd op locaties in Ameide, Lexmond, Meerkerk en Leerbroek. Vooral op plekken waar klachten waren binnengekomen. Er werden veel snelheidsovertredingen geconstateerd en er werden door de politie tientallen waarschuwingsgesprekken gevoerd.

Volgens een schatting van de overheid is bij 30% van de aanrijdingen snelheid in het spel. “Als bestuurder heb je vaak niet door dat je te hard rijd en hoezeer dat van invloed is op je stopafstand”, aldus de politie. “Daarom willen we je er graag wat bewuster van maken.”