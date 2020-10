Brandweer bevrijdt twee schoonmakers uit lift in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Brandweer Arkel bevrijdde zaterdagochtend twee schoonmakers die vastzaten in een lift in Hoogblokland.

De lift bevond zich in multifunctioneel centrum Den Hoek aan de Schoolstraat. Ter plaatse bleken er twee schoonmakers vast te zitten in de lift van de twee scholen in het pand, die was vastgelopen. Ze bleken al 45 minuten opgesloten te zijn.

De brandweervrijwilligers activeerden de noodstop en maakten met een liftsleutel de deur open. Met wat hulp van de brandweerlieden konden de schoonmakers opgelucht uitstappen.

De brandweer wachtte nog even op de beheerder van het pand en verzocht hem om de lift niet meer te gebruiken totdat deze is nagekeken door een liftmonteur.