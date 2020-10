Boete en rijverbod voor bestuurder met teveel alcohol op in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een automobilist die met teveel alcohol op achter het stuur was gekropen, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nieuw-Lekkerland een boete en een rijverbod.

De wijkagent die die nacht door Nieuw-Lekkerland reed, nam bij een algemene verkeerscontrole bij de bestuurder een blaastest af op de Jacoba van Beierenstraat.



Het resultaat wees uit dat de beginnende bestuurder mogelijk teveel alcohol had gedronken. De agent hield hem aan en nam hem mee naar het politiebureau voor een controle op de ademanaylse. Het resultaat betrof 120 ugl.

Rijverbod

Aangezien beginnende bestuurders strafbaar zijn vanaf 88 ugl werd er tegen de verdachte een proces-verbaal opgemaakt. Tevens kreeg hij een rijverbod opgelegd.