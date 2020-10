FIOD en douane nemen in Vianen ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag

VIJFHEERENLANDEN/VIANEN • In samenwerking met de Belgische en Nederlandse douane heeft de FIOD op vrijdagmiddag 9 oktober in een loods in Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen en verpakkingen voor shag.

De sigaretten waren verpakt in dozen voor transport. Er is niemand aangehouden, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Er zijn aanwijzingen dat de sigaretten voor de Nederlandse markt bestemd waren. Als deze sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen, zou een bedrag van circa 3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken. Alle sigaretten en verpakkingen zijn inmiddels afgevoerd en worden vernietigd.

Aanpak

Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist ernstig benadeeld. Ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf en het leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat.

OM, Douane en FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen en om het grote geld dat ermee verdiend wordt af te pakken.