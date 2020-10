Politie vindt grote hoeveelheid verboden wapens in Gorinchem

GORINCHEM • In een woning in Gorinchem ontdekte de politie maandag een grote verzameling verboden wapens.

Op basis van een tip ging de politie op het woonhuis af. De bewoner is aangehouden en het hele pand is doorzocht. Veel wapens en munitie werden in beslag genomen. Ook is de EOD ter plaatse gekomen en heeft een granaat tot ontploffen gebracht.