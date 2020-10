300 bekeuringen bij onopvallende controles op A15

REGIO • De politie heeft op in de afgelopen weken drie controles uitgevoerd op de A15 tussen Gorinchem en de Maasvlakte. Dit gebeurde met tien onopvallende eenheden. Hierbij werden ongeveer 300 boetes uitgedeeld.

Onder meer de onopvallende touringcar van de politie werd ingezet in verband met het tegengaan van afleiding in het verkeer. Er werd vooral gekeken naar het vasthouden of bezig zijn op de mobiele telefoon.

“Helaas bleek al snel dat deze acties niet voor niet worden georganiseerd. We waren nog maar net begonnen en het regende overtredingen”, zo meldt de politie op Instagram.

In het totaal werd circa 300 keer een proces verbaal opgemaakt. Hiervan waren 232 bekeuringen voor het vasthouden en gebruiken van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een auto.

De andere bekeuringen die werden geschreven waren voor:

• Negeren rood kruis.

• Overschrijden doorgetrokken streep, puntstuk of verdrijvingsvlak

• Niet dragen autogordel

• Rijden zonder of met ongeldig rijbewijs

• Onverzekerde voertuigen

• Gladde banden

• Te donker getinte ramen

Tevens werden bij drie bestuurders de rijbewijzen ingevorderd vanwege grove snelheidsovertredingen en werden voor eveneens drie bestuurders een mededeling gedaan naar het CBR in verband met onveilig of agressief rijgedrag.

De controles zijn gedaan op maandag 14 september, dinsdag 15 september en maandag 28 september. De politie uit de regio’s Drechtsteden en Lek en Merwede hebben ook meegedaan aan de acties, die herhaald zullen blijven worden.