Gemeente Vijfheerenlanden sluit café Joep en grillroom Dilara in Ameide vanwege herhaalde overtredingen coronaregels

AMEIDE • In overleg met de Veiligheidsregio Utrecht heeft burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden besloten om café Joep en de bijbehorende grillroom Dilara in Ameide te sluiten vanwege 'blijvende overtredingen van de coronaregels'.

"Na vele waarschuwingen is het een keer klaar", spreekt Fröhlich duidelijke taal.

De sluiting is voor onbepaalde tijd. De eigenaar krijgt de gelegenheid bij de gemeente een plan van aanpak in te dienen.





In overleg met de @vrutrecht besloten om café Joep en bijbehorende grillroom Dilara in Ameide te sluiten vanwege blijvende overtredingen van de coronaregels. Na vele waarschuwingen is het een keer klaar.

Sluiting voor onbepaalde tijd. Eigenaar kan met plan van aanpak komen.