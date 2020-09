Politie houdt in Groot-Ammers bestuurder onder invloed van cocaïne aan

GROOT-AMMERS • De politie vatte vrijdagavond in Groot-Ammers een automobilist in de kraag die cocaïne gebruikt had.

De agenten zagen op de provincialeweg N216 ter hoogte van Groot-Ammers een auto asociaal over een rotonde rijden. Tijdens de controle van de bestuurder bleek na een test dat hij cocaïne gebruikt had.

De automobilist werd overgebracht naar het politiebureau in Gorinchem. Nadat de dokter bloed had geprikt en een verhoor was afgenomen werd de verdachte heengezonden in afwachting van de uitslag.