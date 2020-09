Man valt van trap in woning in Streefkerk

STREEFKERK • Een inwoner van Streefkerk is op donderdag 24 september van de trap gevallen in zijn huis. Hij was na verloop van tijd weer aanspreekbaar en is meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De man was door zijn val ook door het raam naast de voordeur gevallen en was in eerste instantie niet aanspreekbaar. Gelukkig waren de trauma helikopter en de ambulance snel ter plaatse. Zij hebben de man, die ondertussen al weer aanspreekbaar was, meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandelingen aan zijn verwondingen.