Drukstelling valt om tijdens werkzaamheden Lekdijk Vianen: geen gewonden en geen schade aan woningen

VIANEN • Tijdens de dijkversterking aan de Lekdijk in Vianen de drukstelling van funderingsondernemer Sterk omgevallen. Dat meldt waterschap Rivierenland op Twitter.

Er zijn volgens het waterschap geen gewonden. Ook is er geen schade aan de woningen. Er volgt nu een onderzoek naar de oorzaak. Het werk ligt stil en de werkplek is afgezet. Er volgt een plan om de stelling te verwijderen.

De drukstelling is een speciaal soort kraan om stalen damwanden in de grond te drukken. De techniek is de laatste jaren steeds populairder. Het is trillingsvrij, geluidsarm en voorkomt verdichting van de ondergrond. "Dit maakt deze aanbrengmethode dan ook uitermate geschikt voor projecten waar vlakbij bebouwing gewerkt moet worden", schrijft Sterk op zijn website. Bij de Lekdijk is dat het geval.

De werkzaamheden aan de Lekdijk moesten afgelopen week al gedeeltelijk worden stilgelegd, nadat er scheuren waren ontstaan in woningen vlakbij de dijk. Waterschap en aannemer doen momenteel onderzoek naar de oorzaak.

De Lekdijk bij Vianen moet worden versterkt omdat tijdens hoogwater er een risico is dat er piping optreedt.