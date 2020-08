In beslag genomen quad in Arkel blijkt gestolen te zijn

ARKEL • De quad die de politie op donderdag 27 augustus tijdens een surveillance in Arkel in beslag had genomen, blijkt afkomstig te zijn van een diefstal. Dat meldt de politie in aanvulling op het eerdere bericht, waarin alleen melding werd gemaakt van de inbeslagname.

De quad zonder kentekenplaat werd donderdag tijdens een surveillance in beslag genomen. "Er kwam geen duidelijk verhaal uit de twee personen die ermee aan het rijden waren", meldde de politie. “Hierom hebben wij besloten om de quad in beslag te nemen om deze nader te onderzoeken.” Uit dat onderzoek is gebleken dat de quad gestolen was. Het voertuig is terug naar de rechtmatige eigenaar.