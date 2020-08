'Stalbrand' in Oud-Alblas blijkt brandje in stapel pallets

OUD-ALBLAS • De brandweer van Papendrecht is zondag met twee tankautospuiten en een hoogwerker uitgerukt voor een mogelijke stalbrand langs het Oosteinde in Oud-Alblas.

Vanaf de weg leek het of een schuur of stal in brand stond. Dat was ook de reden dat direct werd opgeschaald naar ‘middelbrand’.

In werkelijkheid stonden er achter het gebouwtje een stapel pallets in brand. Zaterdagavond was er vuur gestookt in een vuurton en dat lijkt in de nacht te zijn overgeslagen op wat pallets. Rond 06.45 uur was het vuur, dat al deels door een buurtbewoner was geblust, onder controle.

(bron: ZHZ Actueel)