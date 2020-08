Staartstukken buitenboordmotoren gestolen bij WSV De Gors in Arkel

ARKEL • Bij watersportvereniging De Gors in Arkel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vijf staartstukken van buitenboordmotoren losgeschroefd en gestolen. De betreffende vaartuigen lagen in de jachthaven aan de aanlegsteigers.

De technische recherche verricht onderzoek. Tips van mogelijke getuigen zijn welkom via het landelijk telefoonnummer: 0900-8844

Afgelopen weekend vonden soortgelijke diefstallen plaats in een jachthaven in Hardinxveld-Giessendam.