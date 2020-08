Politie voorkomt dancefeest onder Lekbrug in Vianen

VIANEN • De politie heeft zaterdagavond een dancefeest onder de Lekbrug in Vianen voorkomen, meldt burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden op Twitter.

De installatie stond al opgesteld en er waren op dat moment tientallen aanwezigen. In een goed gesprek met de organisatoren liet de politie weten dat het feest niet kon worden toegestaan.

"Zeker in deze tijd kan dit echt niet", aldus Fröhlich.





