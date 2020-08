Vuurwapen in beslag genomen in Ameide

AMEIDE • Politie Vijfheerenlanden heeft in een woning in Ameide een vuurwapen in beslag genomen. Daarbij is een van de bewoners aangehouden.

Op social media meldt de politie: ''Op vrijdag 7 augustus kwam er informatie binnen dat zich in een woning in Ameide een vuurwapen zou bevinden. Politie Vijfheerenlanden heeft hierop een instap gedaan in het betreffende pand. Bij de doorzoeking werden drie balletjespistolen en één echt vuurwapen aangetroffen. Een van de bewoners is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex. De wapens zijn in beslag genomen. De verdachte is verhoord, het Openbaar Ministerie zal verder beslissen over de afhandeling.''