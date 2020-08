Dode en zwaargewonde bij eenzijdig ongeval op A27 bij Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Bij een ernstig ongeval op de A27 bij Hoogblokland is zaterdagmiddag een automobilist om het leven gekomen. De bijrijder, een vrouw, is zwaargewond geraakt. Zij is per ambulance met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 16.30 uur op de uitvoegstrook naar het tankstation Scheiwijk. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een bordenportaal tot stilstand.

Ambulances, politie, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bestuurder zat in de auto bekneld, maar bleek al overleden. De ernstig gewonde bijrijder werd door de hulpverleners gestabiliseerd. Vervolgens is zij met spoedtransport overgebracht naar het Erasmus in Rotterdam.

Na het ongeval werden anti-kijkschermen geplaatst zodat het verkeer geen zicht had op het ongeval. Verkeersspecialisten van de politie hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De brandweer heeft daarna de overleden bestuurder uit de auto gehaald. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto geborgen.

Eén rijstrook van de rijbaan richting Gorinchem was gedurende de hulpverlening, het politie-onderzoek en het bergingswerk afgesloten.

(bron: ZHZ Actueel)