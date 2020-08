Dieven richten ravage aan in kantoor jachthaven Streefkerk

STREEFKERK • Dieven hebben in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juli een ravage aangericht in het kantoor van de jachthaven in Streefkerk.

Via de zijdeur hadden inbrekers zich de toegang tot het kantoor verschaft. Hierbij was de nodige kracht gebruikt en is de deur behoorlijk beschadigd geraakt. “Binnen werd alles overhoop gegooid, het was een ware ravage”, meldt de politie. “Jammer genoeg zijn er ook spullen weggenomen.”

Aangifte is opgenomen en de forensische opsporing kwam ter plaatse voor het afnemen van sporen. Het onderzoek loopt. Wie iets gezien of gehoord heeft wordt verzocht dit te melden bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.