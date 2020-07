Politie ontmantelt hennepplantage in Ottoland

OTTOLAND • De politie heeft donderdagochtend in een woning aan de Burg. Visserwerf in Ottoland een hennepplantage ontmanteld. Bij de inval werd een 63-jarige persoon, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden.

In de woning trof de politie 446 hennepstekken aan en 397 lege bakken waarin hennepplanten hebben gestaan. Ook stonden er nog twee volwassen hennepplanten. Alles is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

De aangehouden persoon is overgebracht naar het cellencomplex in Dordrecht.

De recherche en het hennepteam van de Politie Lek en Merwede zullen de zaak verder onderzoeken.