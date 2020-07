Medewerker Avres zwaargewond bij ongeval De Landsinghof in Giessenburg

GIESSENBURG • Een medewerker van Avres raakte dinsdagmiddag zwaargewond bij een ongeval op Avres-kwekerij De Landsinghof in Giessenburg.

Het slachtoffer werd aangereden door een tractor met aanhanger. Ambulance en traumahelikopter waren snel ter plaatse. De medewerker is per ambulance naar het Erasmus MC overgebracht. Hij is zwaargewond, maar buiten levensgevaar.

'Hoe zwaar zijn verwondingen zijn, is op dit moment niet bekend', meldt Avres in een persbericht. 'De chauffeur van de tractor en de collega’s die het zagen gebeuren zijn opgevangen.'