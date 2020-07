Bleskensgraver (16) viermaal in de fout in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD/BLESKENSGRAAF • Een zestienjarige jongen uit Bleskensgraaf is vrijdag 10 juli betrapt op vier overtredingen, terwijl hij gecontroleerd werd in Hardinxveld-Giessendam.

Een motorrijder van de politie hield de jongen aan voor een controle. Daaruit bleek dat het kenteken van zijn brommer geschorst was, dat de constructiesnelheid te hoog was (91 km per uur), dat hij geen rijbewijs had en hij bleek bovendien onder invloed van alcohol te rijden.

Op het bureau blies hij 200 ug per liter. Dat is ruimschoots teveel. Voor alle zaken is er proces-verbaal opgemaakt tegen de zestienjarige bestuurder uit Bleskensgraaf.