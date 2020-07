Beroving oudere man met babbeltruc in Papendrecht voorkomen door thuiszorgmedewerkster

PAPENDRECHT/BLESKENSGRAAF • Een oudere inwoner van Papendrecht werd afgelopen week bijna het slachtoffer van een babbeltruc. Ingrijpen door thuiszorgmedewerkster Aline de Wit uit Bleskensgraaf voorkwam dit.

De man liep over straat, toen er een auto naast hem kwam rijden. De bestuurder vroeg hem in het Duits hoe hij bij het Papendrechtse restaurant De Ertepeller moest komen. "In zijn beste Duits legde hij het uit", vertelt Aline de Wit, die op dat moment in het huis van de oudere man aan het werk was.

De automobilist kwam even later terug en sprak de Papendrechter weer aan. "Hij zou een vertegenwoordiger van Solinger bestek zijn, beweerde hij. Nu moest hij terug naar Zwitersland en mocht hij in het vliegtuig geen bestek meenemen. Of meneer belangstelling had voor een cassette met bestek? Dan kon hij dat cadeau krijgen."

Kinderen

De oudere man trapte in de babbeltruc en gaf zijn adres. "En dat terwijl hij altijd heel voorzichtig is. Het geeft wel aan hoe gewiekst deze mensen zijn om hun slachtoffers te overtuigen. Toen hij het verhaal vertelde, zei ik tegen hem: "Dat moet je echt niet doen. Bel anders je kinderen voor de zekerheid. Maar daar wilde hij niks van weten. Hij wist zeker dat hij het bestek zou krijgen."

Aline moest naar een volgend adres, maar had er geen goed gevoel bij. Ze belde op eigen initiatief een dochter van de inwoner van Papendrecht. "Zij woont ook op het dorp en ze stapte meteen op de fiets. Toen ze bij haar vader kwam, bleek de man al binnen te zitten. Ze heeft hem meteen de deur gewezen en hij bleek op dat moment opeens wel Nederlands te spreken."

Vertegenwoordiger

Er was nog wel een telefoontje naar restaurant De Ertepeller voor nodig om het slachtoffer van de babbeltruc te overtuigen dat de man helemaal geen vertegenwoordiger van Solinger was. "Hij geloofde het zo vast. Maar bij De Ertepeller hadden ze nog nooit van deze man gehoord en ze hadden zeker geen afspraak met hem."