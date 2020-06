Geschaarde vrachtwagen zorgt voor complete afsluiting A27 bij Meerkerk

MEERKERK • Een geschaarde vrachtwagen zorgde maandag aan het begin van de avond voor een forse verkeersopstopping op de A27 ter hoogte van Meerkerk.

Daar was rond 18.00 uur een vrachtwagencombinatie door nog onbekende oorzaak geschaard en dwars over alle rijbanen in de richting van Utrecht komen te staan. Hierdoor stond het verkeer muurvast. Een berger kwam eraan te pas om de vrachtwagen aan de kant te krijgen.

Ook moest de vangrail hersteld worden. Het ingesloten verkeer werd door de hulpdiensten weggeleid.