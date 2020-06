Brandweer Arkel hoeft amper in actie te komen bij woningbrand in Hoogblokland

ARKEL/HOOGBLOKLAND • Omdat de bewoner zelf het vuur geblust had in zijn woning aan ’t Hoekje in Hoogblokland, hoefde de brandweer van Arkel in de afgelopen nacht alleen maar een nacontrole te doen.

De brandmelding was van iets na half een ’s nachts. De brandweer rukte met de hoogste spoed uit voor de woningbrand.

Ter plaatse aangekomen bleek dat de ventilator van de badkamer in brand was gevlogen en dat het vuur was doorgeslagen naar de zolder. De bewoner had het vuur zelf geblust, waarop de brandweer alleen een nacontrole hoefde te doen.