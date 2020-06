Man verzet zich hevig bij aanhouding in Meerkerk en wordt onwel in politieauto

MEERKERK • Een man in Meerkerk heeft zich zaterdagmiddag hevig verzet van zijn aanhouding. Na zijn arrestatie werd hij onwel en moest er met spoed een ambulance komen.

Een buurtbewoner meldde bij de politie dat er een man schreeuwend midden op de Burg. Sloblaan in Meerkerk lag. Agenten spraken hem aan en merkten dat hij onder invloed was 'van het een en ander'.

De man kreeg meerdere keren de kans te vertrekken, maar bleef voortdurend schreeuwen en de agenten beledigen. Daarop werd hij aangehouden. De verdachte ging volledig door het lint. Na een worsteling werd hij geboeid en onder controle gehouden, totdat collega's van de politie Nieuwegein en Houten ter plaatse kwamen voor ondersteuning.

Tijdens het vervoer naar het politiebureau werd de man onwel en moest er met spoed een ambulance komen. Hij werd behandeld in het ziekenhuis en vervolgens in het politiecellencomplex in bewaring gesteld.

Diverse buurtbewoners waren getuige van het incident. Zij boden hun hulp aan. 'Dank voor uw verzoek om te helpen. Dit komt niet vaak voor. Dit keer was het niet nodig, maar weet dat het gewaardeerd wordt', meldt de politie.