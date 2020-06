Politie treft groot hakmes en alarmpistool aan bij automobilisten in Streefkerk

STREEFKERK • Bij bestuurders van twee auto's vond de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag onder meer een groot hakmes en een alarmpistool.

De agenten zagen op de Zijdeweg in Streefkerk twee verdachte auto’s. De inzittenden van deze auto’s hadden geen duidelijke verklaring wat ze daar deden.

'Bij aanspreken zagen wij in de directe nabijheid van een van de bestuurders een klein model vuurwapen liggen', meldt de politie. Dit bleek achteraf een alarmpistool te zijn. 'Tevens troffen wij een groot hakmes aan.'

Strafbaar

Bezit van deze wapens is op zich niet strafbaar. 'Het dragen van deze wapens kan in combinatie met bepaalde omstandigheden strafbaar zijn gesteld in de wet wapens en munitie, zoals ook nu het geval was.'