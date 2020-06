GOUDRIAAN • In de wetering achter een woning aan de Noordzijde in Goudriaan is op maandagmorgen 1 juni het lichaam aangetroffen van de bewoner van het pand.

Hulpdiensten werden omstreeks 08.40 uur gealarmeerd voor een melding van een persoon te water. Naast twee ambulances en meerdere brandweerteams werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat het slachtoffer was overleden.

De politie start een onderzoek over de toedracht van dit incident. Hierover wordt mogelijk later meer informatie bekend gemaakt.