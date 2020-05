Politie zoekt getuigen van inbraken op bedrijventerrein in Lexmond

LEXMOND • In de nacht van dinsdag op woensdag is op het bedrijventerrein aan het Lakerveld/Nieuwe Rijksweg in Lexmond op diverse plekken ingebroken.

De politie is op zoek naar eventuele getuigen.

Iets verdachts gezien op genoemde locatie? Bel dan 0900-8844 of meld het in een persoonlijk bericht op één van de socialmediakanalen van politie Vijfheerenlanden.