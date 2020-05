Doetse Kom stelt ongewenste bezoekers ultimatum en dreigt met politie

GIESSENBURG • Zwembad De Doetse Kom in Giessenburg heeft de groep jongeren die ’s avonds geregeld het zwembad binnendringt in beeld en roept hen op zich te melden. Uiterlijk vrijdag 22 mei om 17.00 uur. “Anders schakelen we de politie in”, dreigt Kees Commijs van De Doetse Kom.

“Ze waren vorige week ook al twee keer binnen geweest terwijl het zwembad gesloten is. Daarom heb ik camera’s geplaatst. Gisteravond was het weer raak, maar nu hebben we de hele groep goed in beeld”, vervolgt Kees.

Vernielingen zijn er niet zozeer aangericht, maar toch is er schade en overlast voor het zwembad. Er worden spullen zoals stoelen en zwemhaken in het water gegooid en er moet achteraf van alles schoongemaakt worden. “We hebben op de camerabeelden nu ook gezien dat ze met de matten op de duikplank gezeten hebben. Dat is gevaarlijk en daarom verboden. Je wil niet dat er iets verschrikkelijks gebeurt.”

Op Facebook heeft De Doetse Kom een ultimatum gesteld aan de jongeren. Wanneer ze zich voor vanavond 17.00 uur niet gemeld hebben, wordt de politie ingeschakeld.

“We hebben de politie nu nog niet gesproken, maar het dreigement is serieus”, vervolgt Kees Commijs. “Ik wil ze allemaal zien en ze stevig toe kunnen spreken hierover.”

Als dat niet gebeurt, schakelt De Doetse Kom de politie in, waarbij de camerabeelden overhandigd zullen worden als bewijsmateriaal. “Want dit is niet wenselijk, ongepast en gevaarlijk”, besluit Kees Commijs van De Doetse Kom.