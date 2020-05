Zes boetes voor jongeren die te hard varen op de Giessen

ALBLASSERWAARD • De politie bekeurde woensdag diverse jongeren die te hard voeren op de Giessen in Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam.

in april en begin mei surveilleerde de politie diverse malen met een opvallende boot op de riviertjes in de regio in ons gebied. Hierbij zijn velen gewaarschuwd in verband bijvoorbeeld het te hard varen.

Ondanks de waarschuwingen bleven er klachten binnenkomen over te hard varende mensen en daarom besloot de politie om woensdag onopvallend te gaan surveilleren.

Bekeuringen

Dat gebeurde op de Giessen in Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam. 'Hierbij constateerden we dat vooral de jeugd tussen 13 en 16 jaar oud te hard aan het varen was', stelt de politie. In totaal zijn aan zes jeugdigen een boete gegeven voor te hard varen. De bekeuringen kosten minimaal 95 euro.

'Samen met deze jeugd zijn we naar hun ouders gegaan en hebben aan hen verteld waarom hun kind proces-verbaal heeft gekregen en zijn nog eens duidelijk de regels op het water uitgelegd. Ook werd er nog een proces-verbaal geschreven voor het niet aanwezig hebben van een registratieteken op een snelle motorboot.'



Gewaarschuwd

De controles zullen deze zomer doorgaan. 'We zullen zowel in de opvallende, maar ook in de onopvallende boot gaan surveilleren op de riviertjes in ons gebied. Nu was het de Giessen, maar ook de andere riviertjes komen aan de beurt. U bent dus gewaarschuwd. Hou u gewoon aan de regels, dat maakt het varen voor iedereen leuker.'