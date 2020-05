Bestuurder moet rijbewijs inleveren voor veel te hard rijden op N214 bij Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Een 22-jarige automobilist uit Sliedrecht moest dinsdag zijn rijbewijs inleveren omdat hij veel te hard reed op de N214 ter hoogte van Wijngaarden.

De jonge bestuurder reed 137 kilometer per uur, terwijl 80 kilometer per uur daar is toegestaan. Hij moest daarom zijn rijbewijs inleveren. De afloop wordt bepaald door de officier van justitie.