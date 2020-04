Opnieuw vernielingen en graffiti rond Brede School Lingewaard in Arkel

ARKEL • Vanwege opnieuw gepleegde vernielingen rondom de Brede School Lingewaard in Arkel, controleert de politie regelmatig en wordt er opgetreden bij strafbare feiten.

Denk ook aan samenscholing (noodverordening in verband met corona) en overtreding 'verboden toegang'. Zondag kreeg de wijkagent hierbij ondersteuning van politiestudenten en hun praktijkbegeleider.

Bij de vandalistische acties ging het onder meer om graffiti op speeltoestellen en het openbreken van en vernielingen aan een schuur op de speelplaats bij het kinderdagverblijf Dikkertje Dap, dat ook in het gebouw is gevestigd. 'Ook vinden we nog wel eens afval, waaronder lachgaspatronen, op het schoolplein', laat de politie weten.