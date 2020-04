Feestvierders hardleers: boete voor tuinfeestje in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Een aantal feestvierders dat in de nacht van vrijdag op zaterdag werd beboet op een 'coronafeest' in Bleskensgraaf deed het in de nacht van zaterdag op zondag in Molenaarsgraaf nog eens dunnetjes over. Het gevolg: wederom een boete van 390 euro.

Het feestje in de tuin van een woning in Molenaarsgraaf was voor de politie voldoende reden om aan te bellen. Dat veroorzaakte paniek. 'Achteraf bleek waarom', meldt wijkagent Gerco Gijsbers. 'Er bleken nog negen mensen aanwezig te zijn en deze hielden onvoldoende afstand van elkaar'.

Daar gezien de coronamaatregelen een noodverordening van kracht is, trad de politie handhavend op en kregen de aanwezigen allemaal een proces-verbaal van 390 euro.