Waterschap: extra toezicht op het water, dijkwegen dicht

REGIO • In het rivierengebied wordt dit Paasweekend extra gelet op afstand houden en drukte vermijden. Dat meldt Waterschap Rivierenland. Het waterschap doet dat op het water van de Linge en in de Alblasserwaard. Veel dijkwegen zijn afgesloten door gemeenten.

Waterschap Rivierenland is vaarwegbeheerder op de Linge in de Betuwe en op de boezemwateren in de Alblasserdam, alsook de Alblas, Giessen en Graafstroom. Per boot en per drone houden handhavers van het waterschap toezicht op de noodverordening: zij spreken mensen aan die zich niet houden aan de 1,5 meter afstand op het water of in de boot.

Sluisbediening beperkt

Bij de sluizen in Hardinxveld-Giessendam geldt ook dit Paasweekend de winterregeling, om contact tussen medewerkers en vaarweggebruikers te beperken. De Peulensluis, de Damsluis en de Schutsluis Kolffgemaal worden beperkt geschut.