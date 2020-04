'Coronafeesten' in Bleskensgraaf; politie beboet 23 feestgangers

BLESKENSGRAAF • De politie viel in de nacht van vrijdag op zaterdag binnen bij een feest in Bleskensgraaf.

In dit dorp bleek op het industrieterrein aan de Melkweg in een bedrijfshal een feest te zijn. In de hal troffen de agenten drank en een dj-set aan. In eerste instantie trof men zes personen aan, maar na zoeken in de kasten en onder tafels bleken er in totaal vijftien man aanwezig te zijn. Allen hebben proces-verbaal gekregen. De boete bedraagt per persoon 390 euro.

In Bleskensgraaf bleek ook nog een tuinfeestje te zijn. Achter een laken in een ruimte van 3 bij 1,5 meter troffen de agenten acht personen aan. Ook zij hebben allen een proces-verbaal gekregen.

Waarschuwing

In Hardinxveld-Giessendam hadden diverse personen al een waarschuwing ontvangen, omdat zij te dicht bij elkaar zaten op een strandje aan de Rivierdijk. Bij een nacontrole bleek dat men nog steeds te weinig afstand hield. Daarom zijn daar ook zeven mensen bekeurd.