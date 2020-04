Kledingcontainer in brand in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De brandweer van Bleskensgraaf is zaterdagmiddag 4 april rond 17.15 uur uitgerukt voor een brandje in de ondergrondse kledingcontainer aan de Lindenstraat.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Er kwam veel rook uit de container, die gelegen is naast de parkeerplaats tegenover de Spar supermarkt.

Het is volgens omwonenden al de derde keer in korte tijd dat de kledingcontainer in brand staat. Waarschijnlijk gaat het telkens om brandstichting.