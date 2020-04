Bestuurder uit Vuren tolt rond op A15 en blijkt onder invloed te rijden

ALBLASSERWAARD/VUREN • Een bestuurder van een bestelauto uit Vuren moest wegens onder meer het rijden onder invloed van alcohol in de nacht van donderdag op vrijdag zijn rijbewijs inleveren.

Agenten kregen de melding dat een bestuurder van een bestelauto rond getold was op de A15 te Hardinxveld-Giessendam en hierna door was gereden. De melder had een kenteken gezien en 112 gebeld. De agenten gingen direct op zoek naar dit voertuig en troffen deze aan op de Graaf Reinaldweg te Gorinchem.

De bestuurder (30 jaar uit Vuren) bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en hij was onder invloed van alcohol achter het stuur gekropen. Er is proces-verbaal opgemaakt en de officier van justitie zal beslissen over de vervolging van verdachte.