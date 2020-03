Schip vaart over meerdere kribben en beschadigt bakens in de Lek

SCHOONHOVEN/GROOT-AMMERS • Op de Lek ter hoogte van Schoonhoven/Groot-Ammers heeft een schipper op donderdag 19 maart meerdere kribben en bakens beschadigd.

Na onderzoek werd duidelijk wie de dader was. Die had zichzelf niet gemeld bij Rijkswaterstaat, maar was doorgevaren. Over de reden is nog niet veel duidelijk.

"De oorzaak is mij nog niet bekend en we moeten daar ook voorzichtig in zijn met speculeren", laat gezagvoerder Arco van Rijkswaterstaat weten. "Het kan namelijk een technisch mankement zijn, maar de schipper kan ook onwel geworden zijn."

Desondanks zullen de kosten van de beschadigingen verhaald worden op de veroorzaker. De beschadigingen zijn voor een groot deel al hersteld door een aannemer.