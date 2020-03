Schoorsteenbrand in Noordeloos blijkt mee te vallen

NOORDELOOS • De brandweer is zaterdagmiddag 14 maart om 17.52 uur uitgerukt voor een schoorsteenbrand in een woning aan de M.J. Veder-van Hobokenstraat in Noordeloos.

Ter plekke aangekomen bleek de brand mee te vallen. Met behulp van een ladderwagen van de brandweer van Gorinchem werd nog wel de schoorsteen van de woning geveegd.