Bedrijfspand Sliedrecht gesloten na vondst 350 kilo grondstof voor productie verdovende middelen

SLIEDRECHT • Burgemeester Bram van Hemmen heeft maandag besloten dat een bedrijfspand aan de Baanhoek in Sliedrecht drie maanden dicht moet. Reden voor de sluiting is de vondst van grote hoeveelheden MAPA.

MAPA is een belangrijke grondstof voor het maken van de drugs amfetamine. De 350 kilo MAPA die gevonden is in het bedrijfspand vertegenwoordigen na verwerking middels drugsproductie een vermoedelijke straatwaarde van circa 2,5 miljoen euro.

De burgemeester ziet risico's die zijn verbonden aan het illegaal opslaan van chemische stoffen zoals MAPA. 'De opslag en handel van (grondstoffen voor) verdovende middelen is een groot gevaar voor de maatschappij en tast in grote mate de veiligheid en volksgezondheid van burgers aan', meldt de politie. 'Dat tolereert de burgemeester niet en dwingt hem tot sluiting.'