Vrachtwagen raakt van de weg op A15 bij Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Op de A15 bij Alblasserdam is maandagmiddag 9 maart een vrachtwagen van de weg geraakt.

Het ongeval gebeurde op de rijbanen in de richting van Gorinchem. Er is veel schade, meldt de brandweer. De chauffeur is gewond geraakt. Er is een ambulance ter plaatse om bijstand te verlenen.

De vrachtwagen lekt brandstof en de politie heeft daarom een baan afgekruisd. Er ontstond een file van enkele kilometers.