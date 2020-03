Mishandeling in Streefkerk, verdachte raakt zwaargewond aan vinger

STREEFKERK • Bij een mishandeling in een horecagelegenheid in Streefkerk is de verdachte zaterdagavond zwaargewond geraakt aan een vinger. Hij moest in het ziekenhuis worden geopereerd.

In de horecagelegenheid ontstond een vechtpartij. De aanleiding hiervan was dat een klant een andere klant er op aanspraak dat hij zich misdroeg ten opzichte van het personeel. Dit had een mishandeling tot gevolg.

De verdachte van de mishandeling werd buiten gezet, maar trok een mes en bedreigde de bezoeker door wie hij aangesproken was. De verdachte kwam hierbij ten val en raakte gewond door zijn eigen mes.

De bedreigde klant heeft aangifte gedaan van mishandeling. In de horecagelegenheid is meubilair en een bord vernield.

De recherche stelt een onderzoek in.