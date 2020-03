Auto belandt op zijkant in tuin in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Een 18-jarige man uit Poortugaal is dinsdagavond 3 maart 2020 met de auto van zijn moeder zijn zijkant in een voortuin aan het Oosteinde in Oud-Alblas beland. De man en zijn 17-jarige vriendin uit Alblasserdam werden door buurtbewoners uit hun voertuig getrokken.

De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde nadat de automobilist met zijn rechterwielen in de berm terecht kwam en dit wilde corrigeren met terugsturen. De auto reed door een heg, botste tegen een betonnen plantenbak en kwam op zijn zijkant tot stilstand.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de tuin gehaald en afgevoerd. De auto is total loss.