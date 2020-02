Verdachte van schuurinbraak en diefstal fiets in Schelluinen aangehouden

SCHELLUINEN • De politie hielde in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aan in Schelluinen, die verdacht wordt van inbreken in een schuur en de diefstal van een fiets.

Een bewoner van Schelluinen hoorde deze nacht een hond blaffen. De melder vertrouwde het niet en ging zijn camerabeelden bekijken. Hij zag hierop een man over een schutting heen klimmen en signaleerde ook dat deze man een fiets had gestolen.

De politie werd direct gebeld en agenten gingen met spoed ter plaatse. In de omgeving werd de verdachte aangetroffen. Dit bleek een 51-jarige man uit Dordrecht te zijn. Hij werd aangehouden.

Gereedschappen

In het dorp troffen de agenten diverse gereedschappen aan, waarvan zijnvermoeden dat deze ook door de verdachte zogenaamd 'koud'gelegd zijn. Degenen die slachtoffer geworden zijn van diefstal van gereedschappen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

De recherche zal tevens onderzoeken of deze verdachte ook verantwoordelijk is voor andere diefstallen uit schuren.