Vrachtwagen gekanteld langs Peursumsweg in Giessenburg

GIESSENBURG • Aan de Peursumseweg in Giessenburg is dinsdagmiddag 11 februari rond twee uur een vrachtwagen gekanteld en deels in de sloot naast de weg terecht gekomen.

Hoe het eenzijdige ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is de vrachtwagen naast de weg in de zachte berm terecht gekomen en gekanteld.